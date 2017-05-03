За 2016 год в России снизилось потребление алкоголя. В прошлом году средний россиянин выпил на 0,2 литра абсолютного алкоголя меньше, чем в 2015-ом, показатель составил 10,3 литра.

Такое снижение эквивалентно 0,5 литра водки или пяти литрам пива крепостью 4%. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные Минздрава.

Тренд на снижение потребления спиртного наблюдается не первый год. По статистике министерства, в 2014 году показатель потребления алкоголя составлял 11,78 литра на душу населения, в 2013-ом - 11,87 литра.

Данные Минздрава о снижении потребления спиртного подтверждает информация Росстата о спаде продаж горячительных напитков. Больше всего сократились продажи слабоалкогольных напитков (на 12,2%), шампанских и игристых вин (на 6,9%) и напитков на основе пива (на 5,6%).

Практически на прежнем уровне остались продажи водки и ликеро-водочных изделий. Объем продажи коньяков снизился на 2,4%. При этом на 40,6% больше было куплено сидра, пуаре, медовухи и других напитков из категории «прочая алкогольная продукция».