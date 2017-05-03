По КАД проехала колонна военной техники для репетиции парада Победы в центре Петербурга. Об этом сообщили в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург" в социальной сети "ВКонтакте".

"Внешнее кольцо КАДа перед съездом на Жукова стоит, едет военная техника, все закрыто, начиная от Анино, Новоселья и Стрельны", - пишут водители.

На вечернюю репетицию парада выехали около 100 крупногабаритных машин, сообщает "Водитель Петербурга" со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа.

Военная техника едет со скоростью не более 20 км/час и к месту репетиции доберется как раз в назначенное время. Центр Северной столицы сегодня, 3 мая, будет перекрыт с 20 до 23 часов.

Колонна машин будет выезжать в это же время 5 мая, движение транспорта будет остановлено в центре также с с 20 до 23 часов.