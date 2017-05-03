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Депутаты Петербурга направят в Госдуму поправки в законопроект о «группах смерти»

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© Фото: пресс-служба ЗакСа

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Они были сформулированы на сегодняшнем заседании.

Депутаты Петербурга до 9 мая направят в Госдуму поправки в федеральный законопроект о противодействиях «группам смерти». Они были сформулированы на сегодняшнем заседании, 3 мая, пишет «Фонтанка.ру».

Речь идет о законопроекте вице-спикера Госдумы Ирины Яровой об ужесточении уголовной ответственности за склонение к самоубийству, он принят ГД в первом чтении. Петербургская редакция в основном вносит технические правки.

Например, вместо слов «доведение до самоубийства» предложено использовать формулировку «доведение до попытки самоубийства». Кроме того, предлагается уточнить некоторые положения оригинального законопроекта и прямо ввести уголовное наказание за распространение информации о способах самоубийства.

Законопроект Яровой дополняет УК РФ новыми статьями 110.1 и 110.2 – «Склонение к совершению самоубийства или содействие совершению самоубийства» и «Организация деятельности, сопряженной с побуждением граждан к совершению самоубийства».

За них предусмотрен максимальный срок тюремного заключения в виде шести лет лишения свободы. Повышенная ответственность относится к доведению до самоубийства несовершеннолетних и беременных – до восьми лет.

В ноябре 2016 года широкий резонанс вызвало дело создателя одной из «групп смерти» «ВКонтакте» Филиппа Будейкина, которому предъявили обвинение по статье «доведение до самоубийства в форме подстрекательства». Будейкина обвиняют в причастности к гибели 15 детей, его уже признали вменяемым.

По решению суда Филипп Будейкин останется под стражей до 15 мая. Порталу «Санкт-Петербург.ру» удалось последнее до задержания интервью Будейкина, где он фактиечски признался, что виновен в самоубийстве подростков.

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