Депутаты Петербурга предлагают приравнять узников концлагерей к ветеранам войны. Законодательное собрание приняло в третьем чтении поправки в соответствующий закон, сообщает АБН.

Согласно документу, к ветеранам войны хотят приравнять бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны.

В случае принятия поправок эти категории граждан смогут претендовать на дополнительную пенсию и другие льготы. Сегодня, 3 мая, за принятие инициативы проголосовали 45 из 50 депутатов. Далее поправки в закон представят на рассмотрение в Госдуме.