Депутаты ЗакСа одобрили законопроект о внесудебном сносе самостроя

Депутаты Законодательного собрания Петербурга в первом чтении одобрили законопроект о внесудебном сносе самовольных построек. Об этом сообщает АБН.

Проект закона предлагает сносить самострой, расположенный в охранных зонах и на инженерных сетях. Убирать незаконные постройки предлагается в досудебном порядке.

Согласно документу, владельцы таких объектов смогут самостоятельно их убрать в течение 12 месяцев. Сейчас в Петербурге можно сносить самострои только после решения суда.

Депутат Борис Вишневский также предложил внести в законопроект положение об ответственности чиновников за незаконные решения о сносе. Он напомнил о «ночи длинных ковшей» в Москве, в ходе которой сносились торговые павильоны у станций метро.

По мнению парламентария, тогда мэрию не остановила разрешительная документация, которая имелась у собственников. Более того, по его словам, именно от этого эпизода ведет свою историю идея реновации пятиэтажек, вызывающая сейчас много протестов в столице.

Срок подачи поправок ко второму чтению установлен до 19 мая, хотя звучало предложение снова рассмотреть законопроект уже осенью, пишет «Фонтанка.ру».