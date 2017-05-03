Институт кино и телевидения Петербурга продолжит набор студентов

Рособрнадзор снял запрет на прием абитуриентов в Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения. Об этом сообщается на официальном сайте вуза.

Запрет был снят еще 18 апреля, говорится в документе. Все замечания, которые появились у Рособрнадзора после проверки в марте текущего года, устранены и институту разрешили продолжить набор студентов.

"Это ни коим образом не касается образовательной и иной деятельности института. Была проверка Рособрнадзора, которая выявила несколько замечаний. Но у Рособрнадзора есть стандартная процедура автоматического приостановления набора до устранения замечаний. Поэтому это техническая мера, она никак не связана с учебой студентов, тем более выдачей дипломов", - тогда отметили в институте кино и телевидения.

Для того, чтобы устранить замечания Рособрнадзора, вузу пришлось подписать дополнительные соглашения с каждым студентом.