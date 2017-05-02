В больницах Петербурга остаются 13 пострадавших после теракта. Об этом на своей странице в Twitter сообщила вице-губернатор Анна Митянина.

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"По состоянию на 20 часов 2 мая в стационарах остается 13 пострадавших, средней тяжести один, удовлетворительно 12, амбулаторное лечение 68", - написала она.

Взрыв в метро Петербурга произошел днем 3 апреля, на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт" смертник взорвал бомбу. По делу о теракте арестованы несколько человек, большинство которых из Киргизии.

Жертвами взрыва стали 16 человек, включая смертника, более ста человек получили ранения. В конце апреля, умерла еще одна раненая, врачи боролись за жизнь Натальи Митрофановой почти три недели.