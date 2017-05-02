Мутко: Стоимость «Зенит-арены» находится в ценовом диапазоне с «Уэмбли»

Стоимость «Зенит-арены» находится в ценовом диапазоне с «Уэмбли». Об этом рассказал вице-премьер РФ и президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.

По его словам, все достаточно прозрачно, все процедуры строительства открыты. «Цены выставляют на сайты, поэтому Петербург критикуют. Все знают, сколько было потрачено. Можно увидеть видео, как строится стадион. Все могут узнать, что происходит.

Бюджет не стал высоким, просто все, что стоит, то стоит, так получилось, что долгострой. Сменилась администрация, новое правительство решило сэкономить, где-то понизили стоимость. Стадион высоко технологичный, его ценовая стоимость находится в диапазоне «Уэмбли». Когда Россия получила чемпионат мира, пришлось взять стройку под свой надзор», - цитирует «Р-Спорт» Мутко.

«Зенит-арену» строят с 2007 года, изначально ее стоимость оценивалась в 6,7 млрд рублей, с тех пор сумма строительства стадиона неоднократно увеличивалась и достигла 42 млрд рублей, по официальным данным, и 50 млрд рублей, по подсчетам международной организации по борьбе с коррупцией Transparency International.

В конце апреля 2017 года Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) оппозиционного политика Алексея Навального посчитал, что новый стадион стоит минимум 48,2 млрд рублей. После этого вице-губернатор Петербурга Игорь Албин назвал Навального «известным в России треплом» и призвал взять в руки лопату.