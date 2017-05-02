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Всех задержанных на демонстрации 1 мая в Петербурге отпустили из полиции

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© Фото: Twitter / @merr1k
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    Шесть активистов с Невского проспекта провели ночь после задержания в 78-ом и 28-ом отделах.

    Всех задержанных на демонстрации 1 мая в Петербурге отпустили из полиции. Об этом сообщается на странице "Помощь задержанным в Питере" в социальной сети "ВКонтакте".

    Шесть ЛГБТ-активистов с Невского проспекта провели ночь после задержания в 78-ом и 28-ом отделах. Среди них в том числе оказалась девушка с аутизмом.

    "Одна из активисток - Вероника Беленькая - аутист и очень тяжело перенесла вынужденное пребывание в отделении. Девушке было плохо, ее несколько раз рвало, однако вызванная на место скорая грубо отреагировала на жалобы и уехала, не оказав помощи", - говорится в сообщении.

    Задержанных, кроме незаконного шествия, обвинили в нарушении статьи 19.3 КоАП "Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции". "Это противоречит выданному прокуратурой предписанию не вменять разные статьи за одни и те же действия участников. Адвокат Ксения Михайловна обратилась с заявлением к дежурному прокурору Центрального района и в Аппарат уполномоченного по правам человека", - отмечается в сообщении.

    В ходе демонстрации 1 мая активисты провели перфоманс на Невском, в ходе которого чеченские матери оплакивали и посыпали землей своих детей. Лежащие на земле окровавленные тела ЛГБТ-людей были укрыты радужными и чеченскими флагами. "Акция призвана выразить солидарность с жителями Чеченской республики, а также обратить внимание на ужас происходящих там сейчас событий", - отметили организаторы.

    Всего были задержаны 18 молодых людей, большую часть из них выпустили в тот же день. Подробнее о том, что происходит с геями в Чечне, можно прочесть в материале "Санкт-Петербург.ру".

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