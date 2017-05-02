В России хотят рассылать электронные повестки в военкомат. Соответствующий законопроект внесен в Государственную думу группой сенаторов во главе с Виктором Озеровым. Об этом сообщает «Медуза».

Согласно новым поправкам, неявка в военкомат после получения повестки по электронной почте без уважительных причин будет наказываться по закону.

Сенаторы также предлагают внести поправки в порядок прохождения медкомиссии для тех, кого признали ограниченно годным. Теперь у таких призывников появится право до 27 лет после выздоровления повторно пройти обследование, чтобы пройти службу по призыву.

Авторы законопроекта пишут, что в военкоматы «поступает значительное количество обращений граждан», которые хотели бы пойти служить, но не могут это сделать из-за выводов медкомиссии об ограниченной годности.