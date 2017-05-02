ФАС: ДТС провела аукционы на ремонт дорог с нарушениями

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) обнаружила, что Дирекция транспортного строительства Смольного (ДТС) провела аукционы на ремонт дорог с нарушениями. Об этом сообщили в антимонопольном ведомстве.

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С жалобой к ФАС обратились ООО «Регион-Строй» и ООО «Дортекс». В ходе расследования выяснилось, что ДТС допустила нарушения, ограничивающие количество участников аукционов.

ДТС предъявила к участникам конкурса дополнительные требования, предусмотренные постановлением правительства РФ номер 99. Однако эти требования необходимо применять лишь при закупках работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту, а не работ по текущему ремонту.

Более того, ДТС предъявила избыточные требования к содержанию заявок. В связи с этим ФАС выдала ДТС предписание не учитывать незаконные требования при рассмотрении заявок.

«Чем выше конкуренция на торгах, тем ниже затраты из бюджета и качественнее результат. Однако уровень конкуренции неизбежно снижается, если заказчики устанавливают ничем не обоснованные требования, затрудняющие подготовку заявок участников», - поясняет заместитель руководителя ФАС России Рачик Петросян.

Ранее стало известно, что ДТС подвела итоги трех конкурсов на ремонт дорог в Петербурге в 2017 году. Контракты получили ООО «Строительная компания «Орион плюс», ЗАО «АБЗ-дорстрой» и АО «ВАД». Общая сумма контрактов - более трех млрд рублей.

Больше всего ремонтируемых участков в Петроградском (шесть), Петродворцовом (восемь) и Адмиралтейском (14) районах. В остальных – от одного до четырех объектов. В 2016 году ремонт дорог в Петербурге оценивался в 6,1 млрд рублей. Всего на ремонт дорог в этом году планируют потратить не менее семи млрд рублей.