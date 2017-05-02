Синоптики обещают Петербургу неделю холодов. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на городской Гидрометцентр.

Погоду будет определять восточная часть антициклона, расположенного над Скандинавией и северной Атлантикой.

В Северной столице в ночные часы ожидается от одного до трех градусов тепла, днем - около плюс восьми. При этом в Ленобласти по ночам возможны заморозки.

В Гидрометцентре добавили, что осадков в течение недели практически не будет. Лишь в пятницу, 5 мая, в Петербурге и большинстве районов Ленобласти возможны дожди.