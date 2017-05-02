За апрель с улиц Петербурга вывезли более 30 тыс. тонн грязи. При этом в 2016 году за этот месяц было убрано почти в два раза меньше загрязнений. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по благоустройству.

Уборочная техника за 30 дней выходила на улицы более 32 тыс. раз, а дворники отработали более 38 тыс. смен. В комитете отмечают, что в нынешнем году было решено синхронизировать всю работу по очистке улиц, уборка шла по единому плану.

Кроме того, неожиданное 10-дневное похолодание лишило предприятия возможности использовать воду для уборки. Дорожникам пришлось работать сразу по двум фронтам: очистка улиц от зимней грязи шла параллельно с уборкой снега.

С потеплением поливомоечные работы были возобновлены. Всего в апреле дорожники использовали свыше 150 тыс. кубометров воды. С начала весенней уборки в Северной столице, которая началась 1 марта, вымыты 2,4 тыс. улиц и 350 дорог.

Продолжительное похолодание в апреле, охватившее всю Европу, случай редкий. "По нашему региону можно сравнить только с 1966 годом, там было еще холоднее", - заявил главный синоптик петербургского Гидрометцентра Александр Колесов.