В Петербурге на акции «Надоел» задержали более 40 человек, среди них 13-летняя девочка. Об этом сообщается на официальной странице в Twitter движения «Открытая Россия», которая стала организатором протеста.

Акция началась около станции метро «Горьковская», полиция предупредила собравшихся, что Смольный не согласовал протест, поэтому участников будут задерживать.

После этого ОМОН взял людей в кольцо и начал массовые задержания - в автозак в том числе попал корреспондент «Санкт-Петербург.ру» Виталий Беспалов и координатор движения «Открытая Россия» Андрей Пивоваров.

В акции приняли участие более 300 человек. Участники протеста подписывали письма к президенту РФ Владимиру Путину с требованием того, чтобы он не участвовал в предстоящих выборах в 2018 году.

Ранее Смольный запретил проводить акцию протеста под предлогом проведения общегородского субботника, который перенесли с 22 на 29 апреля из-за погодных условий. Акции «Надоел» одновременно проходила во многих городах России.

Группы «ВКонтакте» движения «Открытая Россия», администраторы которых агитировали принять участие в несанкционированных акциях, были заблокированы на основании требования Генпрокуратуры. Основателем организации является бывший глава ЮКОСа Михаил Ходорковский.