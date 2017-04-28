МЧС предупреждает об ураганном ветре в Петербурге

Главное управление МЧС по Петербургу предупреждает об ураганном ветре днем и вечером 28 апреля. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

"Ожидается усиление порывов восточного и северо-восточного ветра до 8-13 м/с, местами порывы могут достигать 15-18 м/с", - отмечают спасатели.

МЧС рекомендует закрыть окна и убрать хозяйственные вещи с балкона, которые могут быть захвачены воздушным потоком. Автомобиль необходимо поставить в гараж, либо припарковать вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

"Находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей. Избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов)", - говорится в сообщении ведомства.