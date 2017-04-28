Директор Исаакия: У людей отнимают не собор, а смысл

Директор Государственного музея-памятника «Исаакиевский собор» Николай Буров заявил в интервью «Новой газете», что у людей сейчас отнимают не собор, а смысл.

«Люди обиделись не на слово «передача», они обиделись на то, что их поставили перед фактом. Довольно определенно. А они не хотели бы так жить в этом городе. Исаакий - это не только музей и не только церковь. Исаакий - символ и очень серьезный. Художественный, общекультурный, гражданский. Это не только великий дом, построенный для определенных целей и используемый сейчас для целей иных. Это не дом, которым управляет контора «а» или «б». Это - совсем другое», - сказал Буров.

«В нашем городе, вспоминая о войне, прежде всего вспоминают о блокаде. И из нее Исаакий выходит как защитник Ленинграда, символ непокорности города, сохранения по максимуму ценностей общенародного характера. В недрах Исаакиевского собора сохранялись сокровища царских музеев-пригородов и сокровища Эрмитажа, который, не надеясь на толщину своих стен, кое-что переместил в Исаакий, чтобы спрятать. И Исаакий, и Эрмитаж не просто так стояли, вокруг них жили люди, в чудовищных условиях, когда и жить было невозможно. Но они жили и сохраняли музей. Быстро отказаться от такого, мгновенно переключиться, я не знаю, кто может. У меня не получается», - также добавил он.

Неделей ранее, 21 апреля, стало известно, что Буров покидает пост директора музея. «Я стоял до последнего. Я ускорил процесс всего на четыре дня. У меня контракт закончился бы 5 июня, а я уйду первого. Все равно 6 июня я бы получил «черную метку». Нельзя работать, сопротивляясь. Процесс идет», - прокомментировал он свое решение.

«Я устал. Устал переживать за коллектив, потому что это больше всего беспокоит. Бог с ними с драгоценностями! Больше и значительнее, чем человек, ничего нет. Но я услышал заверения властей, что о людях позаботятся. Я устал в этом стоянии своем», - рассказал Буров в интервью.

Также он заявил, что изначально не очень верил в референдум по передаче Исаакия РПЦ. На последнем заседании, 26 апреля, депутаты петербургского Законодательного собрания отказались рассматривать вопрос о референдуме. Буров считает, что закон, по которому церковь хочет забрать собор, недоработан и вступает в противоречие с другими законами.

«Нужно обсуждать слабые места закона, а не конкретно событие, вытекающее из этого закона. Закон говорит о возвращении целого ряда позиций: земель, зданий, имущества РПЦ. Но здесь столько нюансов и игр! Церковь сегодня - совершенно другой институт общества, нежели был до революции. Все это не учитывается законом. У меня еще есть много вопросов: целесообразность, нынешнее состояние страны, города, народа, отечественной туриндустрии, потребностей в том или ином музейном объекте. Но что случилось, то случилось», - отметил директор Исаакия.

«Я все время надеялся на какое-то разумное разрешение. Разумным разрешением был бы временный мораторий на исполнение этого закона для того, чтобы все-таки осознать проблему. И если уж производить какие-то действия, то в соответствии с законами, регламентирующими музейную деятельность и обращение с музейными предметами. Но хорошо так говорить, когда есть какие-то волевые стороны. А я со своей позицией был поддержан лишь Союзом музеев и стихийными выступлениями горожан», - резюмировал Буров.