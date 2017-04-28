В Петербурге дорожники укладывают асфальт прямо в лужи. Видео с "необычной технологией" опубликовали в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург" в социальной сети "ВКонтакте".

Участники группы возмущены, что за такой ремонт они платят налоги. "За такой ремонт надо в этот же асфальт закатать", - пишут водители.

Тем временем Смольный подвел итоги трех конкурсов на ремонт дорог в Петербурге в 2017 году. Больше всего ремонтируемых участков в Петроградском (шесть), Петродворцовом (восемь) и Адмиралтейском (14) районах. В остальных – от одного до четырех объектов.

В 2016 году ремонт дорог в Петербурге оценивался в 6,1 млрд рублей. Всего на ремонт дорог в этом году планируют потратить не менее семи млрд рублей.

Видео: vk.com/ganinalexey