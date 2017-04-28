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В больницах Петербурга остаются 15 пострадавших после теракта

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© Фото: Петр Ковалев / ТАСС

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Жертвами взрыва в метро стали 16 человек, более ста человек получили ранения.

В больницах Петербурга остаются 15 пострадавших после теракта. Об этом на своей странице в Twitter сообщила вице-губернатор Анна Митянина.

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"В стационарах остается 15 пострадавших, средней тяжести один, удовлетворительно 14, амбулаторное лечение 66", - написала она.

Взрыв в метро Петербурга произошел днем 3 апреля, на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт" смертник взорвал бомбу. По делу о теракте арестованы несколько человек, большинство которых из Киргизии.

Жертвами взрыва стали 16 человек, включая смертника, более ста человек получили ранения. Ровно неделю назад, 21 апреля, умерла еще одна раненая, врачи боролись за жизнь Натальи Митрофановой почти три недели.

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