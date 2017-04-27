Первые майские выходные в Петербурге будут дождливыми. Об этом на своей странице в Facebook рассказал главный синоптик петербургского Гидрометцентра Александр Колесов.

"Весна придет, а потом дальше пойдет. Все грустно впереди, да и в выходные дождь", - написал он в комментариях к одной из своих записей.

Ранее Колесов сообщил, что нынешнее продолжительное похолодание, охватившее всю Европу, случай редкий. "По нашему региону можно сравнить только с 1966 годом, там было еще холоднее", - заявил синоптик.