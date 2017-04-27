В метро Петербурга вновь будет курсировать поезд-библиотека. Его запустят на время проведения Международного Санкт-Петербургского книжного салона с 25 по 28 мая. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП «Петербургский метрополитен».

В необычных вагонах пассажиры смогут почерпнуть информацию о книжном форуме, а также найти для себя произведение и скачать его в электронном формате со специального сайта.

Впервые книжный состав вышел на линию в апреле 2016 года. Вагоны поезда были оформлены в стиле комнаты с книжными полками.

«Наш город дал миру огромное количество замечательных писателей и по праву этим гордится. Петербург - один из самых читающих городов России, поэтому появление такого состава в нашем метрополитене абсолютно закономерно. Уверен, все любители чтения с удовольствием будут пользоваться этой услугой», - заявил тогда губернатор Георгий Полтавченко.

В этом году международный форум он пройдет уже в 12 раз и соберет ведущих издателей, писателей, критиков, а также тысячи читателей.