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ФАС обязала Google снять санкции с Крыма

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© Фото: Jaap Arriens / East News

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Работу магазина приложений Google Play возобновят на территории всей России.

ФАС обязала Google снять санкции с Крыма и возобновить работу магазина приложений Google Play на территории всей России. Об этом особщают «Известия».

По условиям соглашения с ФАС корпорация должна дать пользователям системы Android возможность выбора поисковой системы на всей территории России.

«Для устройств, которые находятся в обращении на территории РФ, Google разработает окно выбора, которое при очередном обновлении предоставит пользователям возможность выбора поисковой системы по умолчанию», - заявил замруководителя ФАС Алексей Доценко.

Мировое соглашение действует на всей территории России, отметили в пресс-службе ФАС. В случае неисполнения условий последует прямое понуждение через суд.

Обновление операционной системы Android происходит через магазин приложений Google Play. Однако после введения санкций США на Крымском полуострове в начале 2015 года прекращена работа магазина приложений Google Play и ряда других сервисов. Пользователям выводится сообщение: «Покупки не поддерживаются. Покупки не доступны в вашем регионе согласно регламенту (ЕС) № 1351/2014 Европейского совета и исполнительному приказу № 13685 президента США».

В сентябре 2015 года ФАС по заявлению компании «Яндекс» признала Google нарушителем закона «О защите конкуренции». В действиях американской корпорации усмотрели злоупотребление доминирующим положением на рынке предустановленных приложений, в том числе поиска в ОС Android.

ФАС предписала Google до 18 декабря 2015 года устранить нарушения - скорректировав договоры с производителями гаджетов. Корпорация оспорила это решение в судах. В итоге ФАС и Google заключили мировое соглашение. Американская корпорация заплатит штраф в размере 438 млн рублей (9% от оборота компании в 2014 году на рынке, где произошло нарушение) и два дополнительных штрафа по 500 тыс. рублей за неисполнение предписания.

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