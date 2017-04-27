Дворцовый мост перекрыли из-за репетиции парада Победы. Об этом сообщают в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург" в социальной сети "ВКонтакте".

По словам очевидцев, движение перекрыли полностью, в обе стороны. "Васильевский остров просто задыхается", - пишут водители.

В целом, репетиции и сам торжественный парад военной техники времен Великой Отечественной войны 1941-1945 годов серьезно ограничат движение транспорта в Петербурге.

С 12:00 26 апреля до 13:00 9 мая запрещена остановка транспортных средств по набережной реки Мойки от Невского проспекта до Конюшенного переулка и Миллионной улицы.

Кроме того, с 15:00 до 20:00 27 апреля, 3 мая и 5 мая, с 07:00 до 13:00 7 мая и с 16.30 8 мая до 13:00 9 мая движение будет прекращено по многим участкам дорог, в том числе по Дворцовому мосту.

Фото: vk.com/spb_today