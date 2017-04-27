Матвиенко хочет ужесточить продажу сим-карт после теракта в Петербурге

В Госдуму внесены поправки к закону «О связи», которые ужесточают контроль при продаже сим-карт сотовыми операторами. Автором документа выступила группа сенаторов во главе со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко, пишет «Медуза».

Поправками впервые будет закреплено в законе само понятие «идентификационный модуль». Операторов и их агентов обяжут проверять паспортные данные новых абонентов при продаже сим-карт

Для этого сотовым компаниям дадут доступ к системе госуслуг, чтобы они могли сверить информацию с ведомственными базами данных. Ожидается, что новые правила начнут работать уже с 1 января 2018 года.

Ранее Матвиенко заявила РБК, что ​теракт в петербургском метро еще раз доказал необходимость активизировать борьбу против нелегальной торговли сим-картами.

По ее словам, для полной победы над торговцами, которые продают сим-карты на рынках и в подземных переходах, в нарушение закона не требуя от покупателей паспортных данных, необходимо запретить операторам сотовой связи передавать сим-карты для продажи посредникам.​

Как сообщается в пояснительной записке к документу, только в 2016 году полиция изъяла более 28 тыс. сим-карт, которые продавались с нарушением закона.

Теракт в Петербурге произошел днем 3 апреля, на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» смертник взорвал бомбу. Жертвами теракта стали 16 человек, включая смертника, более ста человек получили ранения.

По делу о теракте арестованы несколько человек, большинство которых из Киргизии. Предполагаемого организатора взрыва в метро Аброра Азимова вычислили по телефону. Более того, ФСБ не раз сообщала, что террористы связывались между собой именно по телефону.