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В двух районах Петербурга 27 апреля испытают на прочность теплосети

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© Фото: justcoolidea.ru

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Жителей и гостей Северной столицы просят быть внимательными и осторожными.

В двух района Петербурга 27 апреля ГУП «ТЭК СПб» испытает на прочность теплосети. Жителей и гостей Северной столицы просят быть внимательными и осторожными.

При обнаружении парения, вытекания горячей воды или провалов грунта - сообщать по экстренным телефонам 004, 112, а также на «горячую линию» ГУП «ТЭК СПб» - 601-93-93.

Температура теплоносителя в момент испытаний трубопроводов достигнет 110 градусов. Необходимо не приближаться к местам парения и помнить, что под асфальтом может находиться промоина с кипятком, не заходить за ограждения, не оставлять транспорт и не парковать машины в охранной зоне тепловых сетей.

В Калининском районе 27 апреля масштабные температурные испытания пройдут на магистральных, распределительных и внутриквартальных сетях, находящихся на теплоснабжении Политехнической и Гражданской котельных в границах улиц: Вавиловых, Академика Байкова, Раевского, Ж.Дюкло, Курчатова, Шателена, Новороссийской, Политехнической, проспектами: Тихорецким, Науки, Светлановским, Тореза, Институтским, 2-ым Муринским, Пархоменко, Гражданским, Непокоренных.

В Красносельском районе 27 апреля будут проведены испытания на теплосетях, находящихся на теплоснабжении от 2-й Красносельской котельной, включая кварталы 1, 4, 5, 5а, 7, 9, 10, 11 в границах улиц: улица Добровольцев, проспект Н. Ополчения, проспект Ветеранов, улица Чекистов, улица Авангардная.

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