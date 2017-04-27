В Петербурге 27 апреля днем ожидается ураганный ветер. Температура воздуха днем от семи до девяти градусов тепла. Об этом говорится в ежедневном прогнозе ГУ МЧС по Петербургу.

"Переменная облачность. В конце дня кратковременные осадки, преимущественно в виде мокрого снега. Ветер юго-западный, западный 8-13 м/с, в прибрежных районах местами порывы до 15 м/с", - говорится в сообщении ведомства.

Атмосферное давление будет повышаться. Восход солнца был в 05:09, закат будет в 20:45. После заката ветер стихнет до 2 м/с, температура воздуха опустится до плюс двух градусов.