Мизулина: Порнофильмы - одна из причин бесплодия

Сенатор Елена Мизулина считает, что порнофильмы являются одной из причин бесплодия. ОБ этом она заявила во время выступления на Форуме безопасного интернета. Об этом сообщает ТАСС.

"Сегодня вовсю уже специалисты говорят о том, что мы имеем дело с формированием нового вида интернет-зависимости, сопоставимого с наркозависимостью - это порнозависимость", - сказала она.

По словам сенатора, у детей, которые при посещении сети натыкаются на такого рода контент, меняется характер, мышление и поведение. Кроме того, "трое из десяти страдают бесплодием, есть уже такие исследования", - сказала Мизулина.

В своем выступлении Мизулина также привела в пример данные, предоставленные Российским институтом стратегических исследований. "Институт взял статистику пяти крупнейший порносайтов, являющимися лидерами в порноиндустрии. За 2015 год каждую секунду с одного такого сайта скачивается 75 гигабайтов порнографии, за время существования сайта с 2007 года по 2015 год число просмотров порно в 2,5 раза больше, чем все время существования человечества на Земле", - отметила сенатор.

Мизулина добавила, что интернет нельзя считать безопасной средой для детей, которых здесь поджидает не только видео для взрослых, но и информация о способах самоубийства. Мизулина предложила создать "детский интернет" – место, где ребенок сможет общаться, играть, получать полезную информацию и не подвергаться опасности. "И это не будет его растлевать, не будет формировать агрессивное отношение к родителям", - резюмировала она.

Сенатор в том числе имела ввиду так называемые "группы смерти". В ноябре 2016 года широкий резонанс вызвало дело создателя одной из подобных групп "ВКонтакте" Филиппа Будейкина, которому предъявили обвинение по статье "доведение до самоубийства в форме подстрекательства".

Будейкина обвиняют в причастности к гибели 15 детей, его уже признали вменяемым. По решению суда Филипп Будейкин останется под стражей до 15 мая. Порталу "Санкт-Петербург.ру" удалось последнее до задержания интервью Будейкина, где он фактиечски признался, что виновен в самоубийстве подростков.