В Петербурге 78 тыс. семей остаются в коммунальном плену

В Петербурге на сегодняшний день, 26 апреля, 78 тыс. семей остаются в коммунальном плену. Об этом заявил губернатор Георгий Полтавченко в ходе выступления в Законодательном собрании с отчетом за год.

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«Сегодня в коммунальном плену остаются 78 тысяч семей петербургских очередников. Чтобы их вызволить оттуда, нужны новые рычаги. Прошлым летом мы увеличили размер бюджетных выплат жителям коммуналок и упростили порядок их предоставления. Это шаг навстречу обитателям многокомнатных квартир, где трудно добиться согласия всех соседей», - отметил он.

Всего в 2016 году, по словам губернатора, было расселено 4816 коммунальных квартир, а за пять последних лет ликвидировано около 30 тыс. коммуналок. В целом за прошлый год решен жилищный вопрос более 16 тыс. семей петербургских очередников. Из них 9,6 тыс. воспользовались городскими жилищными программами.

В текущем году Смольный планирует снять ограничение по площади в 15 кв. метров для жителей коммунальных квартир, решивших переехать в наемные дома социального использования. Соответствующий законопроект будет внесен в городское Законодательное собрание до конца весенней сессии.