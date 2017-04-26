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В Петербурге 78 тыс. семей остаются в коммунальном плену

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© Фото: Алексей Даничев / РИА «Новости»

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За 2016 год было расселено 4816 коммунальных квартир Северной столицы.

В Петербурге на сегодняшний день, 26 апреля, 78 тыс. семей остаются в коммунальном плену. Об этом заявил губернатор Георгий Полтавченко в ходе выступления в Законодательном собрании с отчетом за год.

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«Сегодня в коммунальном плену остаются 78 тысяч семей петербургских очередников. Чтобы их вызволить оттуда, нужны новые рычаги. Прошлым летом мы увеличили размер бюджетных выплат жителям коммуналок и упростили порядок их предоставления. Это шаг навстречу обитателям многокомнатных квартир, где трудно добиться согласия всех соседей», - отметил он.

Всего в 2016 году, по словам губернатора, было расселено 4816 коммунальных квартир, а за пять последних лет ликвидировано около 30 тыс. коммуналок. В целом за прошлый год решен жилищный вопрос более 16 тыс. семей петербургских очередников. Из них 9,6 тыс. воспользовались городскими жилищными программами.

В текущем году Смольный планирует снять ограничение по площади в 15 кв. метров для жителей коммунальных квартир, решивших переехать в наемные дома социального использования. Соответствующий законопроект будет внесен в городское Законодательное собрание до конца весенней сессии.

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