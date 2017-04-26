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Суд разрешил Улюкаеву утренние прогулки под домашним арестом

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© Фото: Артем Сизов / «Газета.Ru»

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Бывший министр экономического развития обвиняется в получении взятки в 2 млн долларов.

Мосгорсуд разрешил утренние прогулки под домашним арестом бывшему министру экономического развития Алексею Улюкаеву, обвиняемому в коррупции. Об этом сообщает "Интерфакс".

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"Постановление Басманного суда изменить, жалобу адвокатов удовлетворить частично, разрешить обвиняемому Улюкаеву прогулки с 7-9 утра. В остальном решение оставить без изменения", - заявила судья.

В суде адвокат Лариса Каштанова просила избрать Улюкаеву иную меру пресечения; в случае сохранения домашнего ареста просила разрешить прогулки своему клиенту в определенное время, когда, по ее мнению, он не сможет встретиться со свидетелями по делу. Ранее суд оставил Улюкаева под домашним арестом еще на три месяца, то есть до 15 июля.

Улюкаев был задержан 14 ноября 2016 года в офисе "Роснефти". Следственный комитет утверждает, что он был задержан с поличным при получении взятки в 2 млн долларов, которую он вымогал у "Роснефти" за положительную оценку сделки по приватизации "Башнефти". Своей вины Улюкаев не признает.

Сразу после этого президент РФ Владимир Путин освободил его от должности. На должность министра экономического развития Путин назначил Максима Орешкина, который ранее занимал пост заместителя министра финансов. Путин назвал арест Алексея Улюкаева "печальным очень фактом".

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