Полтавченко о стоимости "Зенит-арены": Компетентные органы разберутся

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко в ходе выступления в городском Законодательном собрании 26 апреля с отчетом за год рассказал о "Зенит-арене".

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Он отметил, что "мы закончили дело государственной важности - построили "Зенит-арену", после чего представители фракции "Яблоко" задали вопрос о конечной сумме стоимости стадиона.

Парламентарии поинтересовались, сколько бюджетных средств было затрачено на проект - строительство стадиона, сопутствующей инфраструктуры, благоустройство и так далее.

"Могу сказать, что конкретные цифры станут известны, когда компетентные органы спокойно разберутся во всем, что сопровождало стройку, а мы им в этом поможем", - ответил Полтавченко.

Ранее заместитель руководителя УФАС по Петербургу Петр Яковлев рассказал о многочисленных нарушениях в организации процедуры закупок по "Зенит-арене". По его мнению, "ситуация со стадионом будет долго продолжаться".

По имеющимся сведениям, очень многие работы потребуют переделки, а значит, будут новые госконтракты", - заявил Яковлев на пресс-конференции 18 апреля. Антимонопольщики продолжают проверку строительства нового стадиона.

"Зенит-арену" строят с 2007 года, изначально ее стоимость оценивалась в 6,7 млрд рублей, с тех пор сумма строительства стадиона неоднократно увеличивалась и достигла 42 млрд рублей, по официальным данным, и 50 млрд рублей, по подсчетам международной организации по борьбе с коррупцией Transparency International.