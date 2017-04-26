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Активисты вышли к ЗакСу на одиночные пикеты в поддержку референдума по Исаакию (ФОТО)

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© Фото: vk.com/openrussia_spb
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    Вопрос о референдуме по статусу Исаакия не оказался в повестке дня сегодняшнего заседания.

    Активисты вышли к петербургскому Законодательному собранию на одиночные пикеты в поддержку референдума по передаче Исаакиевксого собора Русской православной церкви. Об этом сообщает "Открытая Россия".

    "По Конституции РФ, народ - единственный источник власти. Уважаемые депутаты, мы, петербуржц, просим поставить на голосование вопрос о референдуме", - говорилось на одном из плакатов.

    Ранее стало известно, что вопрос о референдуме по статусу Исаакия не оказался в повестке дня сегодняшнего пленарного заседания, 26 апреля.

    В случае, если вопрос о референдуме не будет поднят на заседании парламента, то градозащитники обратятся в суд с "жалобой о бездействии ЗакСа" и нарушении им закона.

    В конце марта петербургский Горизбирком проголосовал за референдум о статусе Исаакиевского собора. Теперь документ о референдуме должны утвердить в петербургском Законодательном собрании, после чего будет проведен сбор подписей населения города.

    Подтвердить необходимость проведения народного голосования должны минимум 2% избирателей - это 75 тыс. человек. Их подписи необходимо собрать за месяц. При этом на прошлой неделе комитет по законодательству парламента Петербурга отказал в проведении референдума.

    В январе 2017-го Смольный опубликовал документ с планом передачи Исаакия РПЦ, однако на суде 13 марта представитель власти заявил, что опубликованный документ с планом передачи собора - неофициальный. Согласно этому документу, который не имеет правовой силы, церковь получит собор на 49 лет. Формально собор останется в собственности Смольного, поэтому все расходы на его содержание и реставрацию «упадут» на городской бюджет, речь идет о 650-800 млн рублей в год.

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