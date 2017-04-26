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В трех районах Петербурга испытают на прочность теплосети

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© Фото: Валентин Илюшин / «БалтИнфо»

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Жителей и гостей Северной столицы просят быть внимательными и осторожными.

В трех района Петербурга ГУП «ТЭК СПб» испытает на прочность теплосети. Жителей и гостей Северной столицы просят быть внимательными и осторожными.

При обнаружении парения, вытекания горячей воды или провалов грунта - сообщать по экстренным телефонам 004, 112, а также на «горячую линию» ГУП «ТЭК СПб» - 601-93-93.

Температура теплоносителя в момент испытаний трубопроводов достигнет 110 градусов. Необходимо не приближаться к местам парения и помнить, что под асфальтом может находиться промоина с кипятком, не заходить за ограждения, не оставлять транспорт и не парковать машины в охранной зоне тепловых сетей.

В Выборгском районе 26 апреля проверку пройдут распределительные и внутриквартальные сети в границах улиц: Апраксинская, Приозерское шоссе и Юкковское шоссе. В Калининском районе испытания затронут тепловые сети от котельной к зданиям: Свердловская набережной, 36, 38, 40. В Пушкинском районе проверку на максимальную температуру пройдут распределительные тепловые сети от котельной к зданиям Волхонское шоссе, 31, 32, 33, 44.

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