В трех районах Петербурга испытают на прочность теплосети

В трех района Петербурга ГУП «ТЭК СПб» испытает на прочность теплосети. Жителей и гостей Северной столицы просят быть внимательными и осторожными.

При обнаружении парения, вытекания горячей воды или провалов грунта - сообщать по экстренным телефонам 004, 112, а также на «горячую линию» ГУП «ТЭК СПб» - 601-93-93.

Температура теплоносителя в момент испытаний трубопроводов достигнет 110 градусов. Необходимо не приближаться к местам парения и помнить, что под асфальтом может находиться промоина с кипятком, не заходить за ограждения, не оставлять транспорт и не парковать машины в охранной зоне тепловых сетей.

В Выборгском районе 26 апреля проверку пройдут распределительные и внутриквартальные сети в границах улиц: Апраксинская, Приозерское шоссе и Юкковское шоссе. В Калининском районе испытания затронут тепловые сети от котельной к зданиям: Свердловская набережной, 36, 38, 40. В Пушкинском районе проверку на максимальную температуру пройдут распределительные тепловые сети от котельной к зданиям Волхонское шоссе, 31, 32, 33, 44.