Глава СКР взял под личный контроль дело о сексуальном насилии в Петербурге

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин лично проконтролирует расследование дела о сексуальных преступлениях в отношении воспитанников петербургского детского дома. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя СК Светлану Петренко.

Петренко отметила, что Бастрыкин поручил сотрудникам СК провести детальное расследование и установить все эпизоды насилия над детьми. По данным СК, преступления в одном из детских домов Кировского района происходили в 2005-2010 годах.

В рамках расследования по статье 132 УК «Насильственные действия сексуального характера» были задержаны и арестованы до 24 июня пять человек. По версии следствия, группа злоумышленников систематически совершали насильственные действия сексуального характера в отношении четырех детей.

Арестованы 70-летний методист и бывший директор 565-й школы Станислав Виноградов, 46-летний старший воспитатель и бывший замдиректора 10-го детского дома Михаил Елин, 41-летний сотрудник социальной гостиницы для сирот Кирилл Покалюк и два выпускника детдома Павел Приказчиков и Андрей Соловьев.

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова настаивает на комплексной проверке всех детских домов Северной столицы. Детский омбудсмен уже направила обращение прокурору города с просьбой о проведении соответствующих проверок.