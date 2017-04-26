В Петербурге 26 апреля днем будет дождливо и ветрено. Температура воздуха днем от шести до восьми градусов тепла. Об этом говорится в ежедневном прогнозе ГУ МЧС по Петербургу.

"Облачная с прояснениями погода. Кратковременные осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер южный, юго-западный 7-12 м/с", - говорится в сообщении ведомства.

Атмосферное давление будет повышаться. Восход солнца был в 05:12, закат будет в 20:42. После заката ветер 7-8 м/с, температура воздуха опустится до плюс четырех градусов.