В Петербурге 19 мая пройдет акция «На работу на велосипеде». Об этом сообщается на официальной странице проекта «ВКонтакте».

Вместо автобуса, метро или личного авто многие в этот день поедут на работу на велосипедах независимо от погоды. Каждый присоединившийся к акции поддержит идею пользы здорового образа жизни и позаботится об экологии родного города.

В специальных пунктах будут выдавать воду, фрукты и приятные подарки. Более того, в акции примут участие кафе, бары, магазины и веломастерские - они предоставят скидки для велосипедистов, карта бонусов по этой ссылке.

Адреса энергетических точек акции «На работу на велосипеде»: Невский проспект, 24; Невский проспект, 92; 7 линия В. O., 34/2. Здесь вы сможете сфотографироваться, подкрепиться и получить сумки с подарками от партнеров акции.

Все точки будут работать с 8:30 утра до тех пор, пока не кончатся сумки, примерно до 9:30 - 10:00. О времени закрытия каждой точки будут сообщать в группе в день акции. Для того, чтобы стать участником глобального флешмоба, необходимо зарегистрироваться на официальном сайте мероприятия.