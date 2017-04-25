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По делу о сексуальном насилии в Петербурге арестованы пять человек

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© Фото: Андрей Старостин / РИА «Новости»

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По решению Кировского районного суда они будут содержаться в «Крестах».

По делу о сексуальном насилии в Петербурге арестованы пять человек. По решению Кировского районного суда они будут содержаться в «Крестах». Об этом сообщает «Фонтанка.ру».

До 24 июня арестованы 70-летний методист и бывший директор 565-й школы Станислав Виноградов, 46-летний старший воспитатель и бывший замдиректора 10-го детского дома Михаил Елин, 41-летний сотрудник социальной гостиницы для сирот Кирилл Покалюк и два выпускника детдома Павел Приказчиков и Андрей Соловьев.

По версии следствия, с 2005 по 2010 год в детском доме группа злоумышленников систематически совершали насильственные действия сексуального характера в отношении четырех воспитанников 1991-1995 годов рождения. Ранее Следственный комитет сообщил, что возбуждены восемь дел по статье 132 УК «Насильственные действия сексуального характера».

Масштабные обыски прошли по уголовным делам прошли днем ранее, 24 апреля. Впервые в Северной столице по такой статье подозревается сразу группа лиц, а не один человек. Ход мероприятий докладывается начальнику ГСУ СК Петербурга Александру Клаусу.

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