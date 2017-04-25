Байкеры откроют мотосезон праздником на Дворцовой и мотопробегом

Байкеры 29 апреля откроют мотосезон праздником на Дворцовой и мотопробегом. Как сообщается на встрече "ВКонтакте", "Открытие МотоСезона" официально согласовано со Смольным.

Мотоциклисты начнут собираться на Дворцовой площади в 12 часов, а в 14 отправятся оттуда по центральным улицам города. В районе Парка 300-летия Санкт-Петербурга они сделают промежуточную остановку, а затем направятся в загородный отель в Рощино.

УГИБДД по Петербургу и Ленобласти уже согласовало проведение в субботу мотопробега. Схема движения мотоколонны в настоящее время разрабатывается и согласовывается.

Фото: vk.com/motoparad_spb