Картина дня: предстоящий парад Победы и теракт в Петербурге

Самой популярной темой за день, по данным «Монитора», стал предстоящий парад Победы в Петербурге. Репетиции и сам торжественный парад военной техники времен Великой Отечественной войны 1941-1945 годов ограничат движение транспорта.

С 12 часов 26 апреля до 13 часов 9 мая остановка транспортных средств по набережной реки Мойки от Невского проспекта до Конюшенного переулка и Миллионной улицы будет ограничена дорожными знаками «Остановка запрещена».

Кроме того, с 15 до 20 часов 27 апреля, 3 мая и 5 мая, с семи утра до 13 часов 7 мая и с 16:30 8 мая до 13 часов 9 мая движение будет прекращено по следующим участкам дорог:

- набережная р. Мойки от Невского проспекта до Конюшенного переулка;

- Миллионная улица;

- Певческий проезд;

- набережная Зимней канавки;

- Дворцовая набережная от Дворцового моста до Троицкого моста;

- Дворцовый проезд;

- Адмиралтейский проспект от Гороховой улицы до Невского проспекта;

- Адмиралтейская набережная;

- Невский проспект от Садовой улицы до Дворцового проезда.

Второй по значимости темой дня стал теракт в Петербурге. Ответственность за него взяли боевики, связанные с «Аль-Каидой» (запрещена в России). Среди петербургских СМИ первыми об этом написали АБН (18:40), «Невский новости» (18:45) и канал «Piter tv» (18:45).

Речь идет о группировке под названием «Батальон Имама Шамиля». Теракт якобы был организован по приказу лидера «Аль-Каиды» Аймана аль-Завахири в качестве ответа на действия России в Сирии, Чечне и Ливии. Организация пригрозила новыми атаками.

Самыми оперативными за сутки среди петербургских СМИ, по мнению «Монитора», стали «Фонтанка.ру», «Петербургский дневник» и «Деловой Петербург».