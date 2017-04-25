Картина дня: предстоящий парад Победы и теракт в Петербурге

Самой популярной темой за день, по данным «Монитора», стал предстоящий парад Победы в Петербурге. Репетиции и сам торжественный парад военной техники времен Великой Отечественной войны 1941-1945 годов ограничат движение транспорта.
С 12 часов 26 апреля до 13 часов 9 мая остановка транспортных средств по набережной реки Мойки от Невского проспекта до Конюшенного переулка и Миллионной улицы будет ограничена дорожными знаками «Остановка запрещена».
Кроме того, с 15 до 20 часов 27 апреля, 3 мая и 5 мая, с семи утра до 13 часов 7 мая и с 16:30 8 мая до 13 часов 9 мая движение будет прекращено по следующим участкам дорог:
- набережная р. Мойки от Невского проспекта до Конюшенного переулка;
- Миллионная улица;
- Певческий проезд;
- набережная Зимней канавки;
- Дворцовая набережная от Дворцового моста до Троицкого моста;
- Дворцовый проезд;
- Адмиралтейский проспект от Гороховой улицы до Невского проспекта;
- Адмиралтейская набережная;
- Невский проспект от Садовой улицы до Дворцового проезда.
Второй по значимости темой дня стал теракт в Петербурге. Ответственность за него взяли боевики, связанные с «Аль-Каидой» (запрещена в России). Среди петербургских СМИ первыми об этом написали АБН (18:40), «Невский новости» (18:45) и канал «Piter tv» (18:45).
Речь идет о группировке под названием «Батальон Имама Шамиля». Теракт якобы был организован по приказу лидера «Аль-Каиды» Аймана аль-Завахири в качестве ответа на действия России в Сирии, Чечне и Ливии. Организация пригрозила новыми атаками.
Самыми оперативными за сутки среди петербургских СМИ, по мнению «Монитора», стали «Фонтанка.ру», «Петербургский дневник» и «Деловой Петербург».