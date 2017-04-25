Станцию метро "Адмиралтейская" открыли после проверки. Об этом сообщили в пресс-службе петербургской подземки.

Она была закрыта на вход и выход с 19:23 из-за бесхозного предмета. "В 19:52 станция открыта, опасных предметов не обнаружено", - отметили в метро.

По словам очевидцев в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург" в социальной сети "ВКонтакте", на платформе был огорожен рюкзак.