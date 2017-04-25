Ответственность за теракт в Петербурге взяли боевики, связанные с «Аль-Каидой» (запрещена в России). Речь идет о группировке под названием «Батальон Имама Шамиля». Об этом говорится на сайте SITE Intelligence Group, которая отслеживает сообщения исламистов в сети.

Теракт якобы был организован по приказу лидера «Аль-Каиды» Аймана аль-Завахири в качестве ответа на действия России в Сирии, Чечне и Ливии. Организация пригрозила новыми атаками, сообщает SITE.

Теракт в Петербурге произошел днем 3 апреля, на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» смертник взорвал бомбу. Жертвами теракта стали 16 человек, включая смертника, более ста человек получили ранения.

Более того, в метро Петербурга в тот же день мог прогреметь еще один мощнейший взрыв. На станции «Площадь Восстания» был обнаружен бесхозный предмет: мощность обезвреженного взрывного устройства составила 1 кг в тротиловом эквиваленте, то есть в три-пять раз мощнее той, что взорвалась в вагоне метро. Вторая бомба была замаскирована под огнетушитель.

До сегодняшнего дня, 25 апреля, ни одна террористическая организация не объявляла, что ответственна за взрыв в метро. Следственный комитет заявлял, что исполнитель теракта, уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов, был завербован исламистами. По делу о теракте арестованы несколько человек, большинство из них - из Киргизии.