В Петербурге начнут продавать «Подорожник» с символикой Кубка конфедераций

В Петербурге 26 апреля начнут продавать «Подорожник» с символикой Кубка конфедераций. Об этом сообщили в СПб ГКУ «Организатор перевозок».

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Всего выпустят два варианта электронных билетов. Билеты с изображением герба Петербурга предназначены для волонтеров и для реализации в кассах метрополитена и в пунктах продаж.

Билеты без изображения герба будут доступны во всех кассах метрополитена и в пунктах продаж СПБ ГКУ «Организатор перевозок» по адресам: улица Рубинштейна, 32 и площадь Ленина, 8/8.

Функциональные возможности новых билетов «Подорожник» те же, что и у обычной карты - на него можно записать различные виды проездных билетов длительного пользования, а также использовать в виде электронного билета, предоставляющего право на совершение поездки в пределах фиксированной суммы.

Кроме этого, «Подорожник» может стать хорошим сувениром в память о Кубке конфедераций ФИФА, который пройдет c 17 июня по 2 июля в Петербурге, Москве, Казани и Сочи. В Северной столице матчи пройдут 17, 22, 24 июня и 2 июля.