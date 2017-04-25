На улицы Петербурга выйдет автобус Golden Dragon из Поднебесной. Технические показатели нового китайского автобуса будут оценивать в течение полугода. Об этом сообщили в пресс-службе СПб ГУП «Пассажиравтотранс».

На данный момент автобусы марки «Golden Dragon» XML6125 широко представлены как за рубежом, так и в России. В Северной столице будет протестирован образец со 100% низким полом.

Салон автобуса большого класса рассчитан на 90 пассажиров и полностью приспособлен для маломобильных категорий населения. Новинка готовится к запуску на маршрут номер 46 «Таллинская улица - Белоостровская улица». Пассажиры также могут оставить отзыв, воспользовавшись формой обратной связи на сайте СПб ГУП «Пассажиравтотранс».

Также на предприятии сообщили, что в мае начнет испытания самого длинного отечественного автобуса, произведенного Ликинским автозаводом. Двухсекционный автобус ЛиАЗ вместительностью 200 пассажиров и длиной 18,75 метров будет курсировать по маршруту номер 24 - от Ржевки до станции метро «Василеостровская».

Golden Dragon. Фото: СПб ГУП «Пассажиравтотранс»