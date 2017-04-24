Спикер Совета федерации Валентина Матвиенко раскритиковала Роскомнадзор из-за работы по "группам смерти". Она призвала руководство ведомства сменить стиль работы. Об этом сообщает ТАСС.

"Может быть, нам все-таки послушать комплексно, как работает Федеральная служба по надзору в сфере связи, может быть, они не тем направлением занимаются, может быть, дать оценку работе федерального агентства?" - заявила она на заседании президиума Совета законодателей после выступления руководителя Роскомнадзора Александра Жарова, в котором он коснулся темы распространения в интернете "групп смерти".

"Вы все время идете в хвосте, вам президент дает поручения, Госдума, Совет Федерации, а вы что, сами не понимаете, что это зона вашей ответственности, и вы должны на результат работать, а не на процесс", - продолжила Матвиенко.

"Пока, уважаемый Александр Александрович, складывается впечатление отсутствия всякой инициативы и заинтересованности в решении вопросов. Может, вам стиль надо перестроить", - сказала она, обращаясь к Жарову. "Тема острая, почему мы теряем время, теряем наших подростков? Вы должны действовать энергично и добиваться, чтобы с этим безобразием заканчивать", - подчеркнула Матвиенко.

В ноябре 2016 года широкий резонанс вызвало дело создателя одной из "групп смерти" "ВКонтакте" Филиппа Будейкина, которому предъявили обвинение по статье "доведение до самоубийства в форме подстрекательства". Будейкина обвиняют в причастности к гибели 15 детей, его уже признали вменяемым.

По решению Октябрьского районного суда Петербурга Филипп Будейкин останется под стражей до 15 мая. Порталу "Санкт-Петербург.ру" удалось последнее до задержания интервью Будейкина, где он фактиечски признался, что виновен в самоубийстве подростков.