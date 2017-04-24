По делу о сексуальном насилии в Петербурге опрашивают около сорока детей

По уголовному делу о сексуальном насилии Следственный комитет и Управление уголовного розыска Петербурга опрашивают около сорока детей. Об этом сообщает «Фонтанка.ру».

Оперативники сегодня, 24 марта, пришли в школу номер 565 на Ивана Черных и центр для детей-сирот номер 8 там же, где опрашивают десятки воспитанников.

По двум адресам работают лишь три группы из числа следователей и полицейских, всего к масштабному делу об изнасиловании привлечены около 20 следователей из разных районов города и около 40 сотрудников МВД.

Масштабные обыски проходят по делу по ч. 3 ст. 132 УК РФ – «Насильственные действия сексуального характера, совершенные группой лиц в отношении несовершеннолетних». Под подозрением в сексуальном насилии над детьми – работники образовательных учреждений.

Впервые в Северной столице по такой статье подозревается сразу группа лиц, а не один человек. Ход мероприятий докладывается начальнику ГСУ СК Петербурга Александру Клаусу.

Управление СК по Петербургу отчиталось официально лишь о подозрении в изнасиловании одного воспитанника детского дома 1991 года рождения. Насильственные действия сексуального характера совершали еще в 2005 году, сообщается на официальном сайте СК.