На "оранжевой" ветке метро Петербурга начали тестировать бесплатный Wi-Fi, так как оборудование установлено на линии в полном объеме. Об этом сообщили в пресс-службе городской подземки.

Ранее на всех станциях "оранжевой" ветки были установлены шкафы для Wi-Fi. Полностью проект по обеспечению Wi-Fi на станциях подземки намерены воплотить в жизнь до конца текущего года.

Шкафы оформлены в бело-серых тонах с цветной полосой и международным обозначением устройств с технологией Wi-Fi. Для каждой линии в соответствии с цветовой гаммой схемы метро предусмотрен свой цвет. В данный момент продолжается установка шкафов на "фиолетовой" линии метро Петербурга.

Шкафы здесь начали устанавливать 18 апреля. Беспроводной интернет в метро Северной столицы обещают запустить в мае. До этого дату запуска откладывали два раза – прежде интернет пассажиром петербургской подземки обещали в феврале и марте.