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«Новая газета»: В Чечне действуют шесть секретных тюрем для геев

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© Фото: Сергей Венявский / РИА «Новости»

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В них, по данным издания, незаконно содержатся сотни задержанных жителей республики.

В Чечне действуют шесть секретных тюрем для геев. Об этом сообщила «Новая газета», которая ранее опубликовала расследование «Убийство чести» о преследованиях и убийствах гомосексуальных мужчин в республике.

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«На данный момент «Новой газете» известно о шести секретных тюрьмах, в которых незаконно (без надлежащего процессуального оформления) содержатся сотни задержанных граждан, включая тех, кого подозревают в гомосексуальной ориентации», - отмечают в издании.

Газета пишет, что располагает свидетельствами о чудовищных пытках более десяти человек. «Все показания людей сходятся между собой в мельчайших деталях, когда описывают характер и способ истязаний, комнату, где был установлен так называемый «электрический стул», унижающее достоинство обращение, иерархию среди задержанных в этой тюрьме», - пишет «Новая».

По ее данным, в камерах вместе с задержанными по подозрению в гомосексуальной ориентации находились и другие лица, оказавшиеся там в связи с подозрением в употреблении наркотиков и в экстремизме.

«Все эти люди пребывали в заточении незаконно и также подвергались насилию. Однако наиболее жестокое обращение по отношению к ним испытывали именно задержанные по подозрению в гомосексуальной ориентации. Сотрудники правоохранительных структур заставляли подозреваемых в наркомании избивать подозреваемых в гомосексуальной ориентации, также заставляли гомосексуалов избивать друг друга», - говорится в новом материале издания.

В начале апреля «Новая газета» опубликовала расследование, где говорится, что анонимные источники в МВД и УФСБ по республике, в прокуратуре и администрации Чечни сообщили о более чем сотне мужчин, задержанных из-за гомосексуальных связей или по подозрению в них. Глава Чечни Рамзан Кадыров на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным 19 апреля опроверг сообщения в СМИ о задержаниях и убийствах. Он также назвал публикации в СМИ провокационными.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова также усомнилась в достоверности сообщений о преследовании гомосексуалов в Чечне. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что информация о преследовании гомосексуалистов в Чечне не подтверждается.

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