В Петербурге умер бывший вице-премьер РФ Алексей Большаков

В Петербурге в возрасте 77 лет умер бывший вице-премьер РФ Алексей Большаков. Об этом сообщает «Фонтанка.ру» со ссылкой на друга, одногруппника и сослуживца Евгения Медема.

По его словам, Алексей Алексеевич скончался в Северо-Западном федеральном медицинском исследовательском центре им. Алмазова вечером 21 апреля. Большаков оказался в больнице несколько дней назад и буквально «сгорел».

Как объяснил Медем, печальную новость ему сообщила супруга погибшего. Сегодня, 24 апреля, в 12 часов в Николо-Богоявленском морском соборе пройдет прощание, похоронен Большаков будет в Стрельне.

«Несколько лет назад Алексей пригласил нас всех, бывших одногруппников и сослуживцев, на свою дачу отмечать столетие Октября. Но, к сожалению, сам до праздника совсем немного не дожил», – рассказал Евгений Медем.

Алексей Большаков родился в Псковской области 17 декабря 1939 года. Работал инженером, директором завода «Волна» в Ленинграде. С 1991 года стал председателем комитета мэрии Петербурга по экономическому развитию. Позже уехал работать в Москву. Курировал вопросы государственного управления в сфере промышленности. Лауреат государственной премии СССР, награжден орденом Трудового Красного Знамени, орденом «Знак Почета» и различными медалями.