  • 24 Апрель 2017
USD 22.04.2017 56.2307 -0.1858
USD ММВБ 12:17 56.44000  
EUR 22.04.2017 60.3187 -0.2952
EUR ММВБ 12:17 60.7690  
Нефть($) 24.04.2017 52.40 +0.79
Нефть(p) 24.04.2017 2946.49 +34.83

В Петербурге умер бывший вице-премьер РФ Алексей Большаков

Автор:


© Фото: Александр Макаров / РИА «Новости»

Темы дня

Прощание с ним пройдет 24 апреля в Николо-Богоявленском морском соборе.

В Петербурге в возрасте 77 лет умер бывший вице-премьер РФ Алексей Большаков. Об этом сообщает «Фонтанка.ру» со ссылкой на друга, одногруппника и сослуживца Евгения Медема.

По его словам, Алексей Алексеевич скончался в Северо-Западном федеральном медицинском исследовательском центре им. Алмазова вечером 21 апреля. Большаков оказался в больнице несколько дней назад и буквально «сгорел».

Как объяснил Медем, печальную новость ему сообщила супруга погибшего. Сегодня, 24 апреля, в 12 часов в Николо-Богоявленском морском соборе пройдет прощание, похоронен Большаков будет в Стрельне.

«Несколько лет назад Алексей пригласил нас всех, бывших одногруппников и сослуживцев, на свою дачу отмечать столетие Октября. Но, к сожалению, сам до праздника совсем немного не дожил», – рассказал Евгений Медем.

Алексей Большаков родился в Псковской области 17 декабря 1939 года. Работал инженером, директором завода «Волна» в Ленинграде. С 1991 года стал председателем комитета мэрии Петербурга по экономическому развитию. Позже уехал работать в Москву. Курировал вопросы государственного управления в сфере промышленности. Лауреат государственной премии СССР, награжден орденом Трудового Красного Знамени, орденом «Знак Почета» и различными медалями.

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество

    Лучшее в Петербурге

    Футбол и ультрановый Петербург: весеннее световое шоу раскрасило стадион «Зенит-арена» (ФОТО)

    Лазерные лучи и огни фейерверка прожгли небо над стадионом «Зенит-арена». Корреспондент «Санкт-Петербург.ру» полюбовался весенним Фестивалем света на Крестовском острове.

    читать далее →

    Теракт в метро: как петербуржцам справиться с паникой

    После теракта в петербургской подземке 3 апреля многим сложно преодолеть страх и спуститься в метро. «Санкт-Петербург.ру» узнал, что в таких случаях советуют делать психологи.

    читать далее →

    Оседлай «железного коня»: где в Петербурге и окрестностях получить дозу адреналина

    Покатиться по лесу на багги, научиться вождению спортивного кроссового байка или освоить необычную автомобильную трассу - это и многое другое в подборке «Санкт-Петербург.ру».

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Мир будущего: как устроены шлемы виртуальной реальности

    Кто стал отцом-прародителем шлемов виртуальной реальности, почему первые пользователи устройств виртуальной реальности были похожи на «охотников за приведениями» и за сколько тысяч долларов глава Facebook купил у 21-летнего счастливца компанию по производству VR-шлемов.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Land Rover: среди болот и оврагов новой реальности

    Резкие перемены погоды – предвестники глобального потепления. В том, что изменения климата неизбежны, мы убедились на апрельском тест-драйве полигона внедорожного вождения Land Rover Experience Гатчина. Об особенностях весеннего заезда – в репортаже «Санкт-Петербург.ру».

    читать далее →

    Пресс-релизы

    21.04.17
    Как подобрать мойки Omoikiri для кухни
    21.04.17
    Современная техника De Dietrich для кухни: правила выбора
    20.04.17
    Самые эффективные методы охраны торговых центров и магазинов
    19.04.17
    Квартиры от застройщиков: в чем выгода
    19.04.17
    Ресторан в Петербурге Ферма
    19.04.17
    Получение участка на кладбищах Москвы - основные правила
    19.04.17
    Внедрение корпоративной социальной сети. За и против
    13.04.17
    Разновидности промышленных насосов

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegramm