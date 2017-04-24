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"Яндекс" сделает карты и навигатор частично платными

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© Фото: Наталья Селиверстова / РИА "Новости"

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Для коммерческих клиентов потребуется специальная лицензия.

"Яндекс" сделает карты и навигатор частично платными - для коммерческих клиентов потребуется специальная лицензия. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

"История ориентирована на таксомоторные компании, экспедиторские и курьерские службы, компании, занимающиеся перевозкой грузов", -уточнили в компании.

Тестирование нового формата начнется уже в текущем году, подготовка стартует 1 мая - сначала в "Навигаторе", а через некоторое время и в "Картах".

Аудитория "Навигатора" в России составляет 11,5 млн человек, в целом мобильными приложениями геосервисов "Яндекса" воспользовались 21,9 млн человек.

В межрегиональном профсоюзе "Таксист" считают, что у "Яндекса" скоро начнут появляться бесплатные аналоги, так как от платной навигации водители будут отказываться.

"Это очередное бремя для водителя. Откуда брать деньги? Либо из кармана водителя, либо из кармана пассажира. Лучше не будет никому, кроме тех, кому пойдут эти деньги, - цитирует Лайф заместителя председателя профсоюза Андрея Попкова.

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