В Петербурге 24 апреля днем ожидается мокрый снег с дождем. Температура воздуха днем от четырех до шести градусов тепла. Об этом говорится в ежедневном прогнозе ГУ МЧС по Петербургу.

"Облачная с прояснениями погода. Небольшой мокрый снег с дождем. Ветер западный, юго-западный 3-7 м/с. Атмосферное давление будет слабо повышаться", - говорится в сообщении ведомства.

Спасатели также предупреждают о гололедице в утренние часы. Восход солнца был в 05:17, закат будет в 20:37. После заката ветер стихнет до 1 м/с, температура воздуха опустится до нуля градусов.