  • 21 Апрель 2017
USD 22.04.2017 56.2307 -0.1858
USD ММВБ 23:16 56.51500  
EUR 22.04.2017 60.3187 -0.2952
EUR ММВБ 23:16 60.4860  
Нефть($) 21.04.2017 51.91 2.00
Нефть(p) 21.04.2017 2918.94 +103.19

На "Зенит-арене" снесут и заново построят VIP-ложи

Автор:


© Фото: Яна Рубина / "Санкт-Петербург.ру"

Темы дня

Оплачивать перестройку будет "Газпром", а выполнять работы - "Метрострой".

На "Зенит-арене" снесут и заново построят VIP-ложи. Топ-менеджмент корпорации "Газпром" решил, что их не устраивает качество привилегированного сектора на новом стадионе. Об этом сообщает "Фонтанка.ру".

Читайте также:

Чем "прославилась" "Зенит-арена" за 10 лет стройки

По данным издания, под снос попадут президентская ложа, 36 VIP-лож, сектор А и зона, предназначенная для футбольных команд. Оплачивать перестройку будет "Газпром", а выполнять работы - основной подрядчик арены, компания "Метрострой".

Стоимость абонементов на VIP-ложи на "Зенит-арене" доходит почти до миллиона рублей‍ - от 490 до 850 тыс. рублей. Цена напрямую зависит от расположения ложи относительно центра поля. На данный момент доступно приобретение только сезонного абонемента на 2017/18 года, продажа билетов на отдельные матчи начнется только после завершения Кубка конфедераций.

Отдельные ложи, каждая из которых вмещает десять человек, укомплектованы по последним технологиям и моде: удобными диванами, панорамными окнами на поле, своим баром и даже отдельным входом на "Зенит-арену". Здесь гостям во время матча предложат шампанское и изысканные закуски.

Ранее заместитель руководителя УФАС по Петербургу Петр Яковлев также рассказал, что для переделки "Зенит-арены" наверняка будут заключены новые госконтракты. В антимонопольном ведомстве считают, что ситуация с новым стадионом "будет долго продолжаться".

Генеральный директор клуба "Зенит" Максим Митрофанов, в свою очередь, рассказал, что новый стадион до сих пор не готов к проведению матчей, так как крыша не раздвигается, поле не задвигается, а трава умерла. Первый официальный матч на "Зенит-арене" пройдет уже завтра, 22 апреля.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество

    Лучшее в Петербурге

    Сказки на ночь: как пройдет «Библионочь 2017» в Петербурге (АФИША)

    В пятницу вечером, 21 апреля, библиотеки Северной столицы будут открыты до поздней ночи. «Санкт-Петербург.ру» представляет десять заведений для книголюбов, где в этот вечер посетителей ждут самые неожиданные и интересные мастер-классы, лекции и перфомансы.

    читать далее →

    Теракт в метро: как петербуржцам справиться с паникой

    После теракта в петербургской подземке 3 апреля многим сложно преодолеть страх и спуститься в метро. «Санкт-Петербург.ру» узнал, что в таких случаях советуют делать психологи.

    читать далее →

    Оседлай «железного коня»: где в Петербурге и окрестностях получить дозу адреналина

    Покатиться по лесу на багги, научиться вождению спортивного кроссового байка или освоить необычную автомобильную трассу - это и многое другое в подборке «Санкт-Петербург.ру».

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Мир будущего: как устроены шлемы виртуальной реальности

    Кто стал отцом-прародителем шлемов виртуальной реальности, почему первые пользователи устройств виртуальной реальности были похожи на «охотников за приведениями» и за сколько тысяч долларов глава Facebook купил у 21-летнего счастливца компанию по производству VR-шлемов.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Land Rover: среди болот и оврагов новой реальности

    Резкие перемены погоды – предвестники глобального потепления. В том, что изменения климата неизбежны, мы убедились на апрельском тест-драйве полигона внедорожного вождения Land Rover Experience Гатчина. Об особенностях весеннего заезда – в репортаже «Санкт-Петербург.ру».

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Пять стрит-арт объектов Петербурга, о которых вы могли не знать

    Банка сгущенки, дракон из советского прошлого и другие стрит-арт объекты Северной столицы, которые незаслуженно остались незамеченными жителями и гостями города.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    21.04.17
    Как подобрать мойки Omoikiri для кухни
    21.04.17
    Современная техника De Dietrich для кухни: правила выбора
    20.04.17
    Самые эффективные методы охраны торговых центров и магазинов
    19.04.17
    Квартиры от застройщиков: в чем выгода
    19.04.17
    Ресторан в Петербурге Ферма
    19.04.17
    Получение участка на кладбищах Москвы - основные правила
    19.04.17
    Внедрение корпоративной социальной сети. За и против
    13.04.17
    Разновидности промышленных насосов

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegramm