На "Зенит-арене" снесут и заново построят VIP-ложи. Топ-менеджмент корпорации "Газпром" решил, что их не устраивает качество привилегированного сектора на новом стадионе. Об этом сообщает "Фонтанка.ру".

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По данным издания, под снос попадут президентская ложа, 36 VIP-лож, сектор А и зона, предназначенная для футбольных команд. Оплачивать перестройку будет "Газпром", а выполнять работы - основной подрядчик арены, компания "Метрострой".

Стоимость абонементов на VIP-ложи на "Зенит-арене" доходит почти до миллиона рублей‍ - от 490 до 850 тыс. рублей. Цена напрямую зависит от расположения ложи относительно центра поля. На данный момент доступно приобретение только сезонного абонемента на 2017/18 года, продажа билетов на отдельные матчи начнется только после завершения Кубка конфедераций.

Отдельные ложи, каждая из которых вмещает десять человек, укомплектованы по последним технологиям и моде: удобными диванами, панорамными окнами на поле, своим баром и даже отдельным входом на "Зенит-арену". Здесь гостям во время матча предложат шампанское и изысканные закуски.

Ранее заместитель руководителя УФАС по Петербургу Петр Яковлев также рассказал, что для переделки "Зенит-арены" наверняка будут заключены новые госконтракты. В антимонопольном ведомстве считают, что ситуация с новым стадионом "будет долго продолжаться".

Генеральный директор клуба "Зенит" Максим Митрофанов, в свою очередь, рассказал, что новый стадион до сих пор не готов к проведению матчей, так как крыша не раздвигается, поле не задвигается, а трава умерла. Первый официальный матч на "Зенит-арене" пройдет уже завтра, 22 апреля.