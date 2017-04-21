Предполагаемых организаторов теракта в Петербурге лишили гражданства РФ

Предполагаемых организаторов теракта в Петербурге, братьев Аброра и Акрама Азимовых, лишили гражданства РФ. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк.

По информации министерства, уроженцы Киргизской ССР братья Азимовы вместе с отцом в декабре 2010 года подали ложные сведения в заявлении на гражданство РФ. Они получили гражданство России в 2013 году.

Ранее с такой же формулировкой был лишен гражданства РФ предполагаемый террорист-смертник в метро Петербурга Акбаржон Джалилов. Его отец якобы предоставил ложные сведения в заявлении на получение российского гражданства.

Решением Басманного суда Аброр и Акрам арестованы до 3 июня. Их мать заявила, что считает задержание и арест сыновей постановкой.

Теракт в Петербурге произошел днем 3 апреля, на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт" смертник взорвал бомбу. Жертвами теракта стали 16 человек, включая смертника, более ста человек получили ранения.